«Ангел спас»: Выпавший с 18-го этажа россиянин рухнул на авто и чудом остался жив

Мужчина выпал из окна во Владимире, но чудом выжил, приземлившись на припаркованную машину. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательного отряда города.

«Ангел его спас. Ночь, 18 февраля в 00.25 поступает информация, что на проспекте Строителей мужчина выпал из окна и упал на припаркованный автомобиль. Дорога пустая, доехали за шесть минут. И какое было удивление, что вопреки всем законам, мужчина оказался живой», — указано в сообщении.

Авто, на которое упал мужчина из Владимира. Фото © VK / ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА

Спасатели отметили, что мужчина приземлился на крышу машины и свалился в салон, пробив стекло. Специалисты отряда достали пострадавшего и передали медикам. Он госпитализирован. В настоящее время проводится проверка.