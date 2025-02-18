Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 15:50

«Ангел спас»: Выпавший с 18-го этажа россиянин рухнул на авто и чудом остался жив

Во Владимире мужчина при падении с 18-го этажа выжил благодаря автомобилю

Мужчина выпал из окна во Владимире, но чудом выжил, приземлившись на припаркованную машину. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательного отряда города.

«Ангел его спас. Ночь, 18 февраля в 00.25 поступает информация, что на проспекте Строителей мужчина выпал из окна и упал на припаркованный автомобиль. Дорога пустая, доехали за шесть минут. И какое было удивление, что вопреки всем законам, мужчина оказался живой», — указано в сообщении.

Авто, на которое упал мужчина из Владимира. Фото © VK / ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА

Авто, на которое упал мужчина из Владимира. Фото © VK / ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА

Спасатели отметили, что мужчина приземлился на крышу машины и свалился в салон, пробив стекло. Специалисты отряда достали пострадавшего и передали медикам. Он госпитализирован. В настоящее время проводится проверка.

В Муроме мужчина поймал детей, выпавших из окна квартиры третьего этажа
В Муроме мужчина поймал детей, выпавших из окна квартиры третьего этажа

А ранее Life.ru писал, что парень выпал с 19-го этажа в Ярославской области и чудом смог выжить. По данным СК, врачи доставили 21-летнего юношу в больницу.

Обложка ©

VK / ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar