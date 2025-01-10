В Ярославской области парень выпал с 19-го этажа и чудом смог выжить
Район Ярославля, где молодой человек выпал с 19-го этажа. Обложка © 76.ru / Александра Мамонтова
В Ярославле молодой человек упал с высоты 19-го этажа и остался в живых. Об этом сообщает портал 76.RU со ссылкой на региональный СК РФ.
«Проводится процессуальная проверка», — приводит издание комментарий ведомства по ситуации.
Ситуация произошла вечером 9 января у дома 89к2 по улице Суздальской. Как рассказал порталу источник, пострадал 21-летний житель города, его доставили в медицинское учреждение. 76.RU запросил комментарий Минздрава региона по происшествию.
Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая случилась на греческом острове Крит, куда вместе мужем приехала на отдых учительница физики из Калифорнии Клара Томанн, находившаяся на шестом месяце беременности. Во время одной из экскурсий в горной местности она потеряла равновесие и упала в 50-метровое ущелье. У спасателей ушло несколько часов, чтобы добраться до неё и госпитализировать. Ребёнок погиб ещё при падении, а жизнь Клары врачи пытались спасти в течение нескольких дней, но им это не удалось.