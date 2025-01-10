В Ярославской области парень выпал с 19-го этажа и чудом смог выжить

Ранее Life.ru рассказывал о трагедии, которая случилась на греческом острове Крит, куда вместе мужем приехала на отдых учительница физики из Калифорнии Клара Томанн, находившаяся на шестом месяце беременности. Во время одной из экскурсий в горной местности она потеряла равновесие и упала в 50-метровое ущелье. У спасателей ушло несколько часов, чтобы добраться до неё и госпитализировать. Ребёнок погиб ещё при падении, а жизнь Клары врачи пытались спасти в течение нескольких дней, но им это не удалось.