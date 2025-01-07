Беременная туристка погибла, упав в 50-метровое ущелье на Крите

Беременная женщина из США трагически погибла во время похода на греческом острове Крит, сообщает Greek Reporter.

Клара Томанн, жительница Калифорнии и учительница физики, находилась на шестом месяце беременности, когда вместе с партнёром Эллиотом отправилась на остров. Это путешествие должно было стать их последним отпуском перед рождением первенца, которому она уже выбрала имя Теодоро.

23 декабря пара направилась в поход к деревне Плакиас на южном побережье Крита. В районе монастыря Превели Клара потеряла равновесие и упала в овраг с высоты 50 метров. Спасательная команда несколько часов пыталась добраться до неё и, наконец, подняла пострадавшую, доставив сначала в медицинский центр Ретимно, а затем в больницу в Ханью.

К сожалению, ребёнок не выжил в результате падения, а сама Клара получила серьёзные травмы. Врачи боролись за её жизнь в течение нескольких дней, но 29 декабря её сердце остановилось. Семья приняла решение о донорстве её органов.