Акула разорвала туриста у берегов Египта

По информации министерства окружающей среды Египта, по меньшей мере один турист стал жертвой нападения акулы, ещё один получил травмы у побережья города Марса-эль-Алам. Сообщение было опубликовано в социальных сетях ведомства.

«Двое иностранцев подверглись нападению акулы к северу от Марса-эль-Алама, в результате один из них погиб, другой ранен», — рассказали в ведомстве.

Министр экологии Египта Ясмин Фуад распорядился запретить купание в районе происшествия в течение двух дней, начиная с 30 декабря. Известно, что акула атаковала туристов, находившихся вне разрешенной зоны для плавания. Данные об их гражданстве пока не сообщаются.