Акула разорвала туриста у берегов Египта
Один турист погиб, ещё один пострадал при нападении акулы в Египте
По информации министерства окружающей среды Египта, по меньшей мере один турист стал жертвой нападения акулы, ещё один получил травмы у побережья города Марса-эль-Алам. Сообщение было опубликовано в социальных сетях ведомства.
«Двое иностранцев подверглись нападению акулы к северу от Марса-эль-Алама, в результате один из них погиб, другой ранен», — рассказали в ведомстве.
Министр экологии Египта Ясмин Фуад распорядился запретить купание в районе происшествия в течение двух дней, начиная с 30 декабря. Известно, что акула атаковала туристов, находившихся вне разрешенной зоны для плавания. Данные об их гражданстве пока не сообщаются.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12-летний мальчик стал жертвой нападения акулы во время урока серфинга на пляже Кейп-Бёрни в Западной Австралии. Во время катания Джеймс случайно наступил на акулу длиной около метра, которая пряталась под водой. Испуганная хищница укусила его за ногу. Несмотря на случившееся, мальчику удалось отбиться от неё и самостоятельно добраться до берега.
Life.ru / Шедеврум