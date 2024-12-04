Акула напала на 60-летнего австралийца

В штате Квинсленд произошло нападение акулы на 60-летнего австралийца. Инцидент случился в 570 километрах к северу от Брисбена, когда мужчина занимался подводной охотой у берегов острова Кёртис. Пострадавший получил укусы обеих рук и одной кисти, что вызвало сильное кровотечение. Благодаря оперативной помощи случайных прохожих, которые оказали первую помощь и сделали искусственное дыхание, жертву удалось доставить в больницу Гладстона в стабильном состоянии, сообщает Daily Mail.

По словам Даниэль Мартин, исполняющего обязанности начальника полицейского участка Гладстона, решающую роль в спасении мужчины сыграли усилия очевидцев. «Такое бывает нечасто, и каждый раз это уникальный случай, требующий нашего сотрудничества с другими службами, чтобы своевременно оказать помощь пациенту», — заявил Мартин.

Рыболовство Квинсленда выразило поддержку пострадавшему и свидетелям инцидента. По данным австралийской базы данных, которая собирает статистику по несчастным случаям с акулами, в этом году в Австралии произошло ещё четыре нападения, включая случай с 13-летней девочкой на пляже Баргара.

Нападение акулы на человека — редкое, но не исключительное событие. Австралийские пляжи, особенно в Квинсленде, привлекают рыб благодаря тёплым водам и обилию пищи. У берегов можно встретить опасных рифовых, тигровых и серых бычьих акул, а также большую белую акулу. Однако местные власти принимают меры для обеспечения безопасности купальщиков, устанавливая ограждающие сетки и предупреждающие таблички.

Для минимизации риска встречи с акулами, купальщикам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: не игнорировать предупреждающие знаки, купаться только в разрешённых местах, избегать купания на рассвете и в сумерках, а также плавать в чистой воде, где никто не рыбачит.