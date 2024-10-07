Обнаружили в желудке: Американская бабуля стала добычей кровожадной акулы в Индонезии

В Индонезии рыбаки обнаружили в желудке акулы тело пропавшей 68-летней американки, сообщило издание Sun. По данным издания, туристка перестала выходить на связь ещё 26 сентября во время дайвинг-тура на острове Пулау Реонг. Восемь дней спасатели искали женщину, но безрезультатно. Накануне рыбаки поймали хищную рыбу и обнаружили в ней бабулю.

«С пойманной акулой что-то было не так. Я думал, она проглотила пластик или рыболовную сеть. Мы разделали её, чтобы понять причину», — рассказал рыбак, нашедший тело женщины.

Указывается, что на останках обнаружили чёрный гидрокостюм, который, по утверждениям, принадлежал пропавшей туристке.