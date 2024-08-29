На Ямайке акула-убийца откусила голову 16-летнему парню
На Ямайке тигровая акула откусила голову 16-летнему подростку
16-летний парень, которого убила акула на Ямайке. Обложка © X / Jamaica Observer
На Ямайке тигровая акула откусила голову 16-летнему парню. Погибший — десятиклассник Джамари Рид, который отправился на подводную охоту, но в итоге сам стал добычей.
По данным Jamaica Observer, его останки нашли в океане на следующий день после происшествия. Оказалось, что обнаруженные части тела принадлежат пропавшему.
Водолазы сообщили, что рядом с жуткой находкой плавала огромная тигровая акула. Её попытались застрелить, но не получилось. Так же, как и у отца подростка отговорить сына от его хобби.
«Мы всё время спорили и ругались из-за этого. Он делал это не ради достойной цели, не из нужды или чего-то такого», — признался убитый горем мужчина.
К слову, это первый за долгие годы случай, когда акула убила человека именно в этом районе. Есть версия, что акула приблизилась к побережью, следуя за круизным лайнером.
Ранее в США большая белая акула напала на пловцов, которые проводили тренировку в 90 метрах от берега. В результате неожиданной атаки пострадал один человек.