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29 августа, 13:08

На Ямайке акула-убийца откусила голову 16-летнему парню

На Ямайке тигровая акула откусила голову 16-летнему подростку

16-летний парень, которого убила акула на Ямайке. Обложка © X / Jamaica Observer

16-летний парень, которого убила акула на Ямайке. Обложка © X / Jamaica Observer

На Ямайке тигровая акула откусила голову 16-летнему парню. Погибший — десятиклассник Джамари Рид, который отправился на подводную охоту, но в итоге сам стал добычей.

По данным Jamaica Observer, его останки нашли в океане на следующий день после происшествия. Оказалось, что обнаруженные части тела принадлежат пропавшему.

Водолазы сообщили, что рядом с жуткой находкой плавала огромная тигровая акула. Её попытались застрелить, но не получилось. Так же, как и у отца подростка отговорить сына от его хобби.

«Мы всё время спорили и ругались из-за этого. Он делал это не ради достойной цели, не из нужды или чего-то такого», — признался убитый горем мужчина.

К слову, это первый за долгие годы случай, когда акула убила человека именно в этом районе. Есть версия, что акула приблизилась к побережью, следуя за круизным лайнером.

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Никита Осипов
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