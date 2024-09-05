Акула с «подводной братвой» терроризирует туристов в Египте

Накануне у пляжа отеля Concorde заметили длиннокрылую акулу, которую неизменно сопровождают несколько рыбок. Наиболее бесстрашные отдыхающие смогли снять на видео эту картину. Тогда хищницу удалось отогнать подальше от берега несколькими катерами. Сегодня же акулу заметили ещё как минимум в двух местах: у пляжей отелей Grand Oasis и Island View. Однако ограничения вводились только на последнем. Наиболее бесстрашные россияне, пользуясь отсутствием ограничений на пляже Grand Oasis, сняли океанского суетолога на видео.