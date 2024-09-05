Акула с «подводной братвой» терроризирует туристов в Египте
SHOT: Акула с «подводной братвой» терроризирует туристов в Шарм-эш-Шейхе
Акула с «подводной братвой» терроризирует туристов в Египте. Как сообщает SHOT, несколько пляжей Шарм-эш-Шейха периодически закрывают из-за угрозы нападения хищника.
Та самая хищница с «подводной братвой», которая держит в страхе отдыхающих в Шарм-эш-Шейхе. Видео © Telegram / SHOT
Накануне у пляжа отеля Concorde заметили длиннокрылую акулу, которую неизменно сопровождают несколько рыбок. Наиболее бесстрашные отдыхающие смогли снять на видео эту картину. Тогда хищницу удалось отогнать подальше от берега несколькими катерами. Сегодня же акулу заметили ещё как минимум в двух местах: у пляжей отелей Grand Oasis и Island View. Однако ограничения вводились только на последнем. Наиболее бесстрашные россияне, пользуясь отсутствием ограничений на пляже Grand Oasis, сняли океанского суетолога на видео.
Обстановка на пляже у отеля Concorde в Египте. Фото © Telegram / SHOT
Ранее сообщалось, что на Ямайке тигровая акула откусила голову 16-летнему парню. Погибший десятиклассник отправился на подводную охоту, но в итоге сам стал добычей.
Кадр из видео Telegram / SHOT