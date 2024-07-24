Суровый житель Приморья нашёл на берегу акулу и закинул её обратно в море

Необычной находкой похвастался житель Приморского края. Мужчина обнаружил на берегу моря акулу и пришёл ей на помощь, закинув обратно в море. Видео со спасением полутораметрового морского хищника россиянин опубликовал на своём YouTube-канале.

В Приморье мужчина нашёл на пляже акулу и закинул её обратно в море. Видео © YouTube / Владимир Подосинников

Со слов автора видеоролика, с выбросившейся на берег акулой он встретился совершенно случайно. Когда же мужчина понял, что хищник всё ещё дышит, тут же принялся его спасать.

"Нормально так, приезжаешь на пляж, а тут акула загорает. <...> Но она всё ещё дышит, надо её как-то обратно в море закинуть", — прокомментировал житель Приморья, после чего спас акулу.

Подписчики в комментариях оценили поступок мужчины.

"Типичный русский мужик, приехал на пляж, отпустил медведя с поводка, сплавал с акулой на глубину. А чего, заблудилась ведь, надо помочь! Обожаю наших суперменов, так держать! Молодец, парень! Ну и правильно! Все жить хотят! Доброта спасёт мир!" — отметили пользователи.