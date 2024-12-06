В Австралии 12-летний мальчик сумел отбиться от акулы, укусившей его за ногу

12-летний Джеймс Свитман, находясь на уроке сёрфинга на пляже Кейп-Бёрни в Западной Австралии, стал жертвой нападения акулы. Об этом сообщает «news.com.au». Инцидент произошёл, когда он вместе с другом решил заняться сёрфингом. Во время катания Джеймс случайно наступил на акулу длиной около метра, скрывающуюся под водой. Испуганная хищница укусила мальчика за ногу.

Несмотря на опасность, Джеймсу удалось отбиться от акулы и доплыть до берега самостоятельно. Родители друга оперативно доставили его в медицинский центр Джералдтона. К счастью, раны оказались незначительными, и мальчику не потребовались ни швы, ни хирургическое вмешательство. Сотрудники службы экстренной помощи и медсёстры в больнице Джералдтона сработали оперативно, обеспечив мальчику необходимую помощь и обработку ран. Он был выписан из больницы в тот же день.

Отец Джеймса, Рэй Свитман, назвал сына «настоящим солдатом» за его стойкость и хладнокровие в сложной ситуации. Он отметил, что Джеймс, несмотря на шок, покинул больницу в отличном настроении и с улыбкой на лице. «Мне кажется, он не слишком запаниковал, на пляже справился с ситуацией очень хорошо», — рассказал Рэй Свитман в интервью.

После инцидента пляж Кейп-Бёрни был временно закрыт для обеспечения безопасности. Представители Департамента первичных отраслей и регионального развития работают над определением вида акулы, участвовавшей в нападении.

Этот случай напоминает о необходимости соблюдать осторожность на пляжах, особенно в районах, где возможны встречи с морскими хищниками.