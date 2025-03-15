«Боялся проклятия души»: Под Петербургом мужчина перерезал горло цыганке ножом для свиней

В посёлке Стрельна под Петербургом мужчина перерезал горло цыганке и несколько раз ударил её ножом, думая, что та хочет наложить проклятие на его род. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина, убивший цыганку. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Задержанный знал цыганку много лет. Она была известна заговорами болезней. Ранее он обращался к ней, чтобы исцелить болеющую супругу, однако вскоре женщина умерла. После этого мужчина и сам оказался на больничной койке. В какой-то момент «целительница» стала спрашивать контакты детей знакомого. Тут он и понял, что колдунья хочет «изжить его род со света».

Расстроенный вдовец договорился со знакомой о встрече под видом приобретения банки мёда. Он прихватил с собой нож, которым закалывал виней и отправился на встречу. Прямо в дверях «покупатель» дважды ударил её в живот, она попятилась и упала. Потом он перерезал ей горло. После «возмездия» мужчина купил бутылку водки и отправился домой. На суде полностью признал свою вину и объяснил поступок страхом, что его «душа попадёт в рабство».