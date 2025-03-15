В Германии медбрат убил девять человек ради «спокойной» смены

44-летнего медбрата из Германии обвиняют в убийстве девяти пациентов и покушении на убийство 34 человек. Работник клиники в городе Вюрзелен вводил людям смертельные инъекции ради тишины и покоя на ночных сменах. Об этом сообщает газета Bild.

Медбрата арестовали ещё в июле 2024 года. Тогда мужчину обвинили в 11 попытках убийства, однако в ходе расследования выяснилось, что жертв было больше. Немецкие правоохранители эксгумировали как минимум четыре тела, чтобы доказать виновность задержанного.

Уже в середине февраля нынешнего года медбрата обвиняли в пяти убийствах и 25 попытках покушения. Позже ему предъявили дополнительные обвинения в четырёх убийствах и девяти попытках покушения. Среди жертв были пациенты, которые готовились к выписке. Некоторые из выживших после инъекций столкнулись с тяжёлыми последствиями передозировки. Расследование дела продолжается.