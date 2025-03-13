Опухла челюсть, появились язвы: Россиянин умер через два месяца после посещения стоматолога

В Уфе 38-летний мужчина скончался после визита к стоматологу в декабре прошлого года. После приёма у врача у Алексея ухудшилось самочувствие, а результаты лечения оказались неэффективными. В феврале 2025 года он скончался. Следственный комитет начал процессуальную проверку данного случая.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

38-летний Алексей умер после похода к стоматологу. Фото © ГорОбзор.ру

Супруга погибшего, Яна, рассказала «ГорОбзору.ру», что после визита к стоматологу у Алексея начала опухать десна. 16 февраля у него поднялась температура, а на следующий день опухла челюсть, и во рту, а также на теле появились большие язвы. Яна отвезла мужа в стоматологическую поликлинику, где ему диагностировали «герпес» и назначили лечение. Однако состояние мужчины продолжало ухудшаться. В местной поликлинике терапевт заподозрил у Алексея коронавирус, и его направили в госпиталь, но вскоре он был выписан, так как инфекция не подтвердилась.

«Целых три часа мой муж лежал в приёмном отделении больницы и просто умирал на глазах врачей, после чего нас вообще выставили в общий коридор дожидаться скорую. В больнице муж был без помощи и ждал скорую для отправки в другое учреждение», — рассказала супруга погибшего.

Яна позвонила в региональный Минздрав, но к тому времени у Алексея начались предсмертные конвульсии. Она самостоятельно довезла его до реанимации, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось.