В дагестанской больнице скончался ребёнок, которому резко стало плохо в школе
СК: В Каспийске умер ребёнок, которому стало плохо в школе
В школе в Каспийске 9-летний мальчик начал чувствовать себя плохо из-за болей в животе. Ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
«По данным следствия, 17 февраля 2025 года ребенок, находясь в учебном заведении, пожаловался на сильную боль в животе. Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего», — рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.
Сейчас проходят допросы сотрудников медучреждения и школы, а также очевидцев. Проведены осмотры места происшествия, а также проживания мальчика. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители планируют по камерам восстановить путь мальчика от дома до школы.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался 6-летний сын пары, которая придерживалась методов народной медицины. Они не признавали врачей и лечили ребёнка отварами из трав. Когда мальчика начал задыхаться, родители додумались вызвать скорую, но было уже поздно.
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