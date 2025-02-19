В дагестанской больнице скончался ребёнок, которому резко стало плохо в школе

В школе в Каспийске 9-летний мальчик начал чувствовать себя плохо из-за болей в животе. Ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, 17 февраля 2025 года ребенок, находясь в учебном заведении, пожаловался на сильную боль в животе. Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего», — рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.

Сейчас проходят допросы сотрудников медучреждения и школы, а также очевидцев. Проведены осмотры места происшествия, а также проживания мальчика. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители планируют по камерам восстановить путь мальчика от дома до школы.