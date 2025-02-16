Шестилетний сын друидов-травников умер в Петербурге после месяца лечения «эликсирами»

В Санкт-Петербурге скончался шестилетний сын приверженцев нетрадиционной медицины. Родители всегда отказывались от врачей, предпочитая для лечения использовать разные отвары из трав. Об этом сообщает SHOT.

Родители погибшего мальчика. Фото © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, мальчик резко стало плохо накануне вечером — он начал задыхаться и терять сознание. Его родители — Сергей и Валентина — поняли, что одним целебным снадобьем тут не обойтись, и вызвали скорую на дом, в СНТ «Дружный-1». Когда врачи приехали, ребёнок был уже мёртв.

Отец мальчика не доверял никаким таблеткам и людям в белых халатах, и небезосновательно. Когда-то врачи не смогли спасти его онкобольную мать.

Больше месяца их сын жаловался на боль в груди и приступы, но родители были верны себе — его лечили отварами из мяты, крапивы, тмина и других лекарственных растений из травника. Мальчик с рождения не бывал у врачей на осмотрах. Мясо в семье тоже не ели.