Шестилетний сын друидов-травников умер в Петербурге после месяца лечения «эликсирами»
В Петербурге умер шестилетний сын пары приверженцев народной медицины
В Санкт-Петербурге скончался шестилетний сын приверженцев нетрадиционной медицины. Родители всегда отказывались от врачей, предпочитая для лечения использовать разные отвары из трав. Об этом сообщает SHOT.
Родители погибшего мальчика. Фото © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, мальчик резко стало плохо накануне вечером — он начал задыхаться и терять сознание. Его родители — Сергей и Валентина — поняли, что одним целебным снадобьем тут не обойтись, и вызвали скорую на дом, в СНТ «Дружный-1». Когда врачи приехали, ребёнок был уже мёртв.
Отец мальчика не доверял никаким таблеткам и людям в белых халатах, и небезосновательно. Когда-то врачи не смогли спасти его онкобольную мать.
Больше месяца их сын жаловался на боль в груди и приступы, но родители были верны себе — его лечили отварами из мяты, крапивы, тмина и других лекарственных растений из травника. Мальчик с рождения не бывал у врачей на осмотрах. Мясо в семье тоже не ели.
Ранее 92-летний артист Бедрос Киркоров попал в больницу в тяжёлом состоянии после курса тибетской медицины. Пиявки, особые массажи, целебные травы и прогревания не дали желаемого результата, но зато у певца началась пневмония.
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