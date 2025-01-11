«Пиявки и травки»: Бедрос Киркоров едва не поплатился здоровьем из-за тибетской медицины

Отец певца Филиппа Киркорова увлёкся тибетской медициной перед Новым годом, что стало причиной резкого ухудшения здоровья и госпитализации. 92-летнего Бедроса Киркорова доставили в больницу в тяжёлом состоянии 20 декабря, у него обнаружили «двустороннюю пневмонию» и откачали около литра воды из лёгких. Об этом пишет Mash.

Выяснилось, что после предыдущей госпитализации Бедрос не соблюдал рекомендации врачей. Он доверился своей сиделке, которая предпочитает тибетскую медицину. Она убедила мужчину перейти на пиявок, специальные массажи, травки и прогревания, что якобы должно было вернуть силы и энергию. Однако в середине декабря Бедрос Киркоров резко почувствовал себя плохо и попал в больницу. Там он провёл под наблюдением врачей около недели и был отпущен на новогодние праздники.