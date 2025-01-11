«Пиявки и травки»: Бедрос Киркоров едва не поплатился здоровьем из-за тибетской медицины
Mash: Тибетская медицина довела Бедроса Киркорова до госпитализации в Москве
Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Отец певца Филиппа Киркорова увлёкся тибетской медициной перед Новым годом, что стало причиной резкого ухудшения здоровья и госпитализации. 92-летнего Бедроса Киркорова доставили в больницу в тяжёлом состоянии 20 декабря, у него обнаружили «двустороннюю пневмонию» и откачали около литра воды из лёгких. Об этом пишет Mash.
Выяснилось, что после предыдущей госпитализации Бедрос не соблюдал рекомендации врачей. Он доверился своей сиделке, которая предпочитает тибетскую медицину. Она убедила мужчину перейти на пиявок, специальные массажи, травки и прогревания, что якобы должно было вернуть силы и энергию. Однако в середине декабря Бедрос Киркоров резко почувствовал себя плохо и попал в больницу. Там он провёл под наблюдением врачей около недели и был отпущен на новогодние праздники.
Врачи запретили пожилому пациенту вновь обращаться к тибетской медицине и взяли с него слово соблюдать данные в клинике рекомендации. Сейчас Бедросу Киркорову требуется постоянный присмотр, он не может стоять и ходить без опоры.
Напомним, Бедроса Киркоров не первый раз за год попадает в больницу. В октябре его выписали после того, как он был доставлен на лечение с жалобами на сердце. В сентябре ему делали операцию из-за сердечной недостаточности, отец звезды поп-сцены живёт с кардиостимулятором.