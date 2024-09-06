Состояние тяжёлое: Стало известно о самочувствии Бедроса Киркорова после жалоб на сердце

После операции на сердце самочувствии Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Врачи оценивают состояние отца Филиппа Киркорова как тяжёлое, сообщает Mash.

Хирургическое вмешательство проводилось с целью проверки работы кардиостимулятора, установленного в прошлом году после выявления ишемической болезни сердца и стенокардии. Сейчас Бедрос пребывает в люксовой палате, где ему смогут экстренно оказать любую возможную помощь.