ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 06:16

Состояние тяжёлое: Стало известно о самочувствии Бедроса Киркорова после жалоб на сердце

Mash: Состояние Бедроса резко ухудшилось после операции на сердце

Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

После операции на сердце самочувствии Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Врачи оценивают состояние отца Филиппа Киркорова как тяжёлое, сообщает Mash.

Хирургическое вмешательство проводилось с целью проверки работы кардиостимулятора, установленного в прошлом году после выявления ишемической болезни сердца и стенокардии. Сейчас Бедрос пребывает в люксовой палате, где ему смогут экстренно оказать любую возможную помощь.

92-летнего Бедроса Киркорова могут арестовать на 15 суток
92-летнего Бедроса Киркорова могут арестовать на 15 суток

Напомним, отец Филиппа Киркорова был госпитализирован 31 августа с жалобами на боли в сердце. У Бедроса, предположительно, диагностирована сердечная недостаточность. Сам пациент старается не унывать и постоянно общается с сыном.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров