Отар Кушанашвили назвал Киркорова гнидой и бесчувственной свиньей

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своём YouTube-шоу «За деньги» выразил недовольство поведением певца Филиппа Киркорова, который, по его словам, проявил к нему большое неуважение во время съёмок одной из программ.

По его словам, всё произошло в период, когда он боролся с раком. Журналист отметил, что почти все присутствующие в зале встали, чтобы поддержать его, за исключением Киркорова. Телеведущий охарактеризовал такое поведение как «поступок бесчувственной свиньи».

«Он сидел напротив меня. Я был на сцене. И он не встаёт, когда весь зал меня поддерживает. Понятно, в этом был момент экзальтации, преувеличения. Но я не ожидал. У меня слёзы на глазах. Смотрю отчётливо — не встаёт Киркоров. Из-за обиды, что я иронично и саркастично о нём отзывался! Кто может так поступать?» — возмутился шоумен.