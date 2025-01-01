Отар Кушанашвили назвал Киркорова гнидой и бесчувственной свиньей
Филипп Киркоров и Отар Кушанашвили. Фото © Елена Никитченко/ТАСС, Михаил Терещенко
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своём YouTube-шоу «За деньги» выразил недовольство поведением певца Филиппа Киркорова, который, по его словам, проявил к нему большое неуважение во время съёмок одной из программ.
По его словам, всё произошло в период, когда он боролся с раком. Журналист отметил, что почти все присутствующие в зале встали, чтобы поддержать его, за исключением Киркорова. Телеведущий охарактеризовал такое поведение как «поступок бесчувственной свиньи».
«Он сидел напротив меня. Я был на сцене. И он не встаёт, когда весь зал меня поддерживает. Понятно, в этом был момент экзальтации, преувеличения. Но я не ожидал. У меня слёзы на глазах. Смотрю отчётливо — не встаёт Киркоров. Из-за обиды, что я иронично и саркастично о нём отзывался! Кто может так поступать?» — возмутился шоумен.
Кроме того, Кушанашвили признался, что хотел бы высказать свои претензии Киркорову прямо со сцены, но решил не портить атмосферу мероприятия. Он заявил, что у певца «миллиметровое сердце, если оно вообще существует» и назвал его «гнидой».
Напоминаем, что у Отара Кушанашвили была диагностирована злокачественная опухоль в печени и кишечнике. Врачи провели девятичасовую операцию для удаления образования. Телеведущий проявил исключительную стойкость и уже на следующий день вышел на связь, заявив о своей победе над болезнью. Видеообращение он записал прямо с больничной койки. 14 октября Отара Кушанашвили выписали из онкологического центра после успешной борьбы с раком.