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12 марта, 09:19

15-летняя школьница из Омска умерла от неизвестного вируса

В Омске 15-летняя школьница умерла от вирусной инфекции во время лечения дома

В Омске 15-летняя школьница скончалась дома из-за инфекционного заболевания и развившихся осложнений. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает СУ СК по Омской области.

«По предварительным данным, девочка в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием, но вследствие осложнений 9 марта она скончалась», — говорится в тексте.

В областной прокуратуры добавили, что 6 марта родители девочки обратились к врачам, так как у ребёнка были симптомы гриппа, в том числе высокая температура. Несмотря на помощь медиков, школьница умерла. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии.

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Ранее в школе в Каспийске 9-летний мальчик начал чувствовать себя плохо из-за болей в животе. Ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой. Несмотря на усилия врачей, спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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