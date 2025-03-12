15-летняя школьница из Омска умерла от неизвестного вируса

В Омске 15-летняя школьница скончалась дома из-за инфекционного заболевания и развившихся осложнений. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает СУ СК по Омской области.

«По предварительным данным, девочка в течение нескольких дней находилась дома на амбулаторном лечении в связи с инфекционным заболеванием, но вследствие осложнений 9 марта она скончалась», — говорится в тексте.

В областной прокуратуры добавили, что 6 марта родители девочки обратились к врачам, так как у ребёнка были симптомы гриппа, в том числе высокая температура. Несмотря на помощь медиков, школьница умерла. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии.