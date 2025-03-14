Россиянин убил старшего брата, ударив его ножницами в подмышку

В Санкт-Петербурге 46-летний Андрей Б. убил своего старшего брата ударом ножниц в подмышку. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла помочь пострадавшему, он скончался на месте. Как оказалось, ранения были нанесены в результате ссоры. Об этом сообщает «Фонтанка».

По одной из версий, конфликт между братьями начался из-за мусора, который вовремя не выкинули. По другой — младший брат сам напал на Андрея с ножом и дубинкой, а смертельное ранение произошло в результате самообороны. Задержанный просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, но суд счёл это невозможным. Частично фигурант признал свою вину.