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14 марта, 16:06

Россиянин убил старшего брата, ударив его ножницами в подмышку

«Фонтанка»: В Петербурге мужчина ножницами убил старшего брата

В Санкт-Петербурге 46-летний Андрей Б. убил своего старшего брата ударом ножниц в подмышку. Приехавшая бригада скорой помощи не смогла помочь пострадавшему, он скончался на месте. Как оказалось, ранения были нанесены в результате ссоры. Об этом сообщает «Фонтанка».

По одной из версий, конфликт между братьями начался из-за мусора, который вовремя не выкинули. По другой — младший брат сам напал на Андрея с ножом и дубинкой, а смертельное ранение произошло в результате самообороны. Задержанный просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, но суд счёл это невозможным. Частично фигурант признал свою вину.

Против 46-летнего мужчины завели уголовно дело по статье убийство. Сейчас он арестован.

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Ранее в Санкт-Петербурге трансгендер* порезал собственную мать и подругу в ходе ссоры, а затем сбежал. Пострадавшие вызвали скорую, после чего злоумышленник пустился в бегство. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Тем не менее очевидцы сообщают, что заметили беглеца на границе с Финляндией.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Полина Никифорова
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