В Петербурге транс*-гитарист порезал ножом мать и подругу, а затем сбежал

В Петербурге трансгендер* порезал собственную мать и подругу в ходе ссоры, а затем сбежал. Сейчас его разыскивает полиция. Об инциденте рассказывает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Антон раньше профессионально играл на гитаре и отучился в училище имени Мусоргского, но полтора назад решил сменить пол и начал вести блог об этом. Также он стал называть себя Ладой.

Вечером 12 марта в квартире на Охтинской аллее произошла ссора, в ходе которой Антон-Лада истыкал ножом 44-летнюю мать и 21-летнюю подругу. Пострадавшие вызвали скорую, после чего транс* пустился в бегство. Перед актом насилия экс-Антон вёл себя неадекватно.

Женщин госпитализировали с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища, она в реанимации. Подруга пострадала меньше, у неё диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, спины и плеч. Правоохранители завели дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и начали поиски преступника.