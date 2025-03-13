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13 марта, 13:15

В Петербурге транс*-гитарист порезал ножом мать и подругу, а затем сбежал

В Петербурге трансгендер* порезал собственную мать и подругу в ходе ссоры, а затем сбежал. Сейчас его разыскивает полиция. Об инциденте рассказывает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Антон раньше профессионально играл на гитаре и отучился в училище имени Мусоргского, но полтора назад решил сменить пол и начал вести блог об этом. Также он стал называть себя Ладой.

Вечером 12 марта в квартире на Охтинской аллее произошла ссора, в ходе которой Антон-Лада истыкал ножом 44-летнюю мать и 21-летнюю подругу. Пострадавшие вызвали скорую, после чего транс* пустился в бегство. Перед актом насилия экс-Антон вёл себя неадекватно.

Женщин госпитализировали с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища, она в реанимации. Подруга пострадала меньше, у неё диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, спины и плеч. Правоохранители завели дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и начали поиски преступника.

Трамп отправил трансгендерных* женщин в мужские тюрьмы
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Ранее в Карелии правоохранители задержали пару, которая убила знакомого на съёмной квартире в Мурине. После преступления супруги распихали останки тела по чемоданам и вывезли подозрительный груз к реке. Сотрудники силовых структур быстро вышли на след преступников. Выяснилось, убийство — дело рук трансгендера* из Карелии и его мужчины. Жертвой супругов стал андрогин Арина.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Николай Рюмин
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