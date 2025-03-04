Убийцами и расчленителями петербуржца оказались транс* из Карелии с мужем

Сотрудники полиции установили личности супругов, которые расправились со знакомым в петербургской квартире, расчленив его. Оказалось, что убийцы — трансвестит* из Карелии и его муж. Пара сначала лишила жизни гостя, после чего на протяжении нескольких дней жила с трупом погибшего. Затем супруги сложили останки тела в два чемодана и вывезли их к реке. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Кадры с признанием убийц. Видео © Telegram / Ирина Волк

О страшной находке правоохранителям рассказал занимавшийся моржеванием местный житель. Личность убитого удалось быстро установить, а после выйти и на убийц. Подозреваемые оказались довольно экстраординарными личностями: муж приехал в культурную столицу из Москвы, а его супруга когда-то была Аркадием. В 2023 году транс* взял себе имя Лолита. Пара снимала квартиру на Авиаторов Балтики, но в ночь расправы экстренно съехали. По версии следствия, 26 февраля к супругам пришёл незваный гость — между ним и мужчиной началась ссора, но для 26-летнего парня всё закончилось смертью.

После того как тело было запаковано в чемоданы, пара попыталась отмыть квартиру от следов крови, но ничего не вышло. После этого оба скрылись в Петрозаводске. Пытаясь от правосудия и запутать следствие, они решили ехать с пересадками: на автобусе до Лодейного Поля, оттуда на такси до столицы Карелии. Однако там убийц задержали местные силовики. Скоро задержанных привезут в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. Оба обвиняются в убийстве, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Напомним, ранее Life.ru писал, что в Карелии сотрудники МВД задержали пару, которая убила знакомого. После расправы над мужчиной, убийцы спрятали останки в чемоданы и вывезли тело из квартиры.