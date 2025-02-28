Отравила, заморозила азотом, расчленила: Внучка призналась в убийстве экс-мэра Самары

Внучка призналась в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Она показала, как выбрасывала в мусорные баки одежду погибших и всё, что помогло ей скрыть следы преступления — пакеты, тазы, перчатки.

«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления. Также она сообщила о соучастнике преступления — знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК РФ.

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На допросе девушка призналась, что отравила дедушку с бабушкой, чтобы завладеть их имуществом. Тела она заморозила при помощи азота, после чего её подельник расчленил их, и останки они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.