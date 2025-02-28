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28 февраля, 14:44

Отравила, заморозила азотом, расчленила: Внучка призналась в убийстве экс-мэра Самары

Внучка призналась в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены

Внучка призналась в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Она показала, как выбрасывала в мусорные баки одежду погибших и всё, что помогло ей скрыть следы преступления — пакеты, тазы, перчатки.

«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления. Также она сообщила о соучастнике преступления — знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск», — говорится в сообщении СК РФ.

Видео © СК РФ

На допросе девушка призналась, что отравила дедушку с бабушкой, чтобы завладеть их имуществом. Тела она заморозила при помощи азота, после чего её подельник расчленил их, и останки они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

Внучке экс-мэра назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении неё возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий с автомобилем её бабушки.

В доме экс-мэра Самары нашли следы крови, несмотря на то, что убийца вымыла всё химией
В доме экс-мэра Самары нашли следы крови, несмотря на то, что убийца вымыла всё химией

Напомним, что внучке экс-мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, это она убила своего дедушку, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. В её квартире нашли паспорта дедушки и бабушки, а камеры сняли, как перед убийством девушка затарилась пластиковыми ёмкостями и химикатами. Предварительно, расправу она совершила перед Новым годом, расчленила тела, растворила их в кислоте и выкинула контейнеры с ними в мусорные баки. Останки Тарховых ищут на свалке, но шансов мало.

Обложка ©

СК РФ

Александра Вишнякова
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