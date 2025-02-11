Остались лишь зубы: Патологоанатом озвучил жуткое предположение по убийству экс-мэра Самары

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи могли быть подвергнуты растворению в кислоте. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на мнение патологоанатома. Специалист предположил, что в таком случае от жертв могли остаться лишь зубы, и их обнаружить будет практически невозможно.