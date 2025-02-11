Остались лишь зубы: Патологоанатом озвучил жуткое предположение по убийству экс-мэра Самары
Mash: Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены могли быть растворены в кислоте
Виктор Тархов. Обложка © ТАСС / Николай Никитин
Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи могли быть подвергнуты растворению в кислоте. Об этом сообщает Mash, ссылаясь на мнение патологоанатома. Специалист предположил, что в таком случае от жертв могли остаться лишь зубы, и их обнаружить будет практически невозможно.
Как отмечает телеграм-канал, в любом случае будет трудно обнаружить тела, поскольку они могут затеряться среди тонны мусора. В поисках в настоящее время участвуют примерно 100 человек и тяжелая техника.
Напомним, что на днях арестованной внучке экс-мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в двойном убийстве. В её квартире нашли паспорта дедушки и бабушки. Перед убийством девушка затарилась химикатами и пластиковыми ёмкостями. Предварительно, расправу она совершила перед Новым годом, расчленив тела, чтобы потом по кускам увезти на машине. Известно, что у преступницы были большие проблемы с долгами и наркотиками. Она собиралась распродать имущество своих предков, рассчитывая получить с этого 145 миллионов рублей.