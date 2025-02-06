Миллионы, особняки и автомобили: Раскрыты причины расправы внучки над Тарховым
Внучка экс-мэра Самары убила дедушку с бабушкой из-за 145 миллионов рублей
Виктор Тархов. Обложка © ИТАР ТАСС / Никитин Николай
Внучка экс-мэра Самары убила дедушку с бабушкой из-за 145 миллионов рублей. По сообщениям SHOT, эти деньги Екатерина планировала выручить с реализации имущества Виктора Тархова: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.
Как сообщает телеграм-канал, у Тархова во владении были два участка в деревне Белеутово Ленинского городского округа Подмосковья — на первом площадью чуть более 10 соток стоит коттедж (372,90 кв.м.). Рядом — дом на территории площадью почти 9 соток. К слову, первый дом недавно был выставлен на продажу за 27,3 млн рублей, но вскоре объявление сняли с публикации. Предварительно, Екатерина пыталась реализовать коттедж.
Помимо прочего, у экс-мэра Самары была квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко. Площадь имущества — 172,6 квадратов, рыночная стоимость — около 25,6 млн рублей. Погибший выступал совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске — владел 38,7%.
Внучка уже успела продать белую Toyota RAV4, которая принадлежала Тархову, сейчас стоимость авто примерно 2,5 миллиона рублей. Сообщается, что девушка находилась в наркотической зависимости. Её мать Людмила, которая отбывает семилетний срок в тюрьме, хотела признать дочь недееспособной.
Напомним, об убийстве 77-летнего Тархова стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги подозревают их внучку, она арестована. Предварительно, она расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Девушка, вероятно, расчленила родственников.