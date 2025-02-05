Арестованная внучка убитого экс-мэра Самары отправляла СМС с его телефона

В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги подозревают их внучку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, подозреваемая уже арестована. Телеканал RTVI со ссылкой на источник в СК Самарской области, сообщает, что Тархова и его жену убили ещё около месяца назад, после приезда в Россию из Финляндии. Следствие считает, что внучка причастна к убийству, так как она отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки.