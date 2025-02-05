Объявлен в розыск предполагаемый пособник убийства основателя батальона «Арбат»
ТАСС: Установлен предполагаемый пособник убийства Саркисяна в «Алых парусах»
Оперативные службы выявили предполагаемого соучастника взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР. По информации ТАСС, данный человек уже объявлен в розыск.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.
Дополнительной информации от правоохранительных органов не поступило, расследование продолжается.
Напомним, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице. Также три человека пострадали. Главную улику против убийц уничтожил взрыв. Изначально сообщалось, что помимо Саркисяна погиб ещё и его охранник, однако выводы криминалистов опровергли эту версию — второй погибший оказался подрывником-смертником, 58-летним армянином по имени Паруйр М.
Life.ru