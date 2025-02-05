Объявлен в розыск предполагаемый пособник убийства основателя батальона «Арбат»

Оперативные службы выявили предполагаемого соучастника взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР. По информации ТАСС, данный человек уже объявлен в розыск.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.