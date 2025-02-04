Главную улику против убийц основателя батальона «Арбат» уничтожил взрыв в «Алых Парусах»
Телефон Саркисяна уничтожен взрывом в «Алых Парусах», извлечь данные невозможно
Место взрыва в «Алых Парусах». Обложка © Telegram / SHOT
Мобильный телефон основателя батальона «Арбат», главы федерации бокса ДНР Армена Саркисяна уничтожен в результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса», пишет SHOT. По одной из версий, именно через него организаторы покушения могли следить за жертвой и привести в действие бомбу.
От смартфона Саркисяна, который мог стать главной уликой, практически ничего не осталось и извлечь из него какую-то информацию и проверить на шпионское программное обеспечение практически невозможно. Гаджет лежал в кармане погибшего, после взрыва его разбило осколками и расплавило от термического воздействия. СВУ, заложенное в подъезде, привели в действие дистанционно. Сигналом для подрыва могла послужить геометка мобильника или же слежка велась через камеру. На данный момент разыскиваются двое мужчин, которые могут быть причастны к покушению.
Напомним, 3 февраля прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погибли основатель батальона «Арбат», глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян и один из его охранников. По данным следствия, неизвестные установили бомбу в холле жилого здания. В этом деле может быть два исполнителя. Предположительно, подрывники могли действовать по указу киевского режима. Известно, что два месяца назад Саркисян был обвинён СБУ в содействии ВС РФ, с 2014 года он числился в базе МВД Украины как разыскиваемое лицо.