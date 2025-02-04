Главную улику против убийц основателя батальона «Арбат» уничтожил взрыв в «Алых Парусах»

Мобильный телефон основателя батальона «Арбат», главы федерации бокса ДНР Армена Саркисяна уничтожен в результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса», пишет SHOT. По одной из версий, именно через него организаторы покушения могли следить за жертвой и привести в действие бомбу.

От смартфона Саркисяна, который мог стать главной уликой, практически ничего не осталось и извлечь из него какую-то информацию и проверить на шпионское программное обеспечение практически невозможно. Гаджет лежал в кармане погибшего, после взрыва его разбило осколками и расплавило от термического воздействия. СВУ, заложенное в подъезде, привели в действие дистанционно. Сигналом для подрыва могла послужить геометка мобильника или же слежка велась через камеру. На данный момент разыскиваются двое мужчин, которые могут быть причастны к покушению.