Life.ru узнал о втором возможном исполнителе расправы над Арменом Саркисяном
SHOT: В деле об убийстве Армена Саркисяна могут быть два исполнителя
В деле об убийстве основателя батальона «АрБат» и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в московском элитном ЖК «Алые паруса» могут быть два исполнителя. По данным SHOT, предположительно, один из участников занимался слежкой за создателем батальона «АрБат» на протяжении нескольких месяцев, а другой — разрабатывал план подрыва и изготавливал СВУ. Так сейчас выглядит предварительная картина расследования.
Последствия взрыва в ЖК «Алые паруса». Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, ориентировки на подозреваемых переданы всем службам Москвы и Московской области. Также оповещены аэропорты и железнодорожные вокзалы.
Напомним, что сегодня около 09:50 утра прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. В результате погибли глава федерации бокса ДНР и основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян и один из его охранников. В настоящее время следствие работает над выявлением лич, причастных к установке взрывного устройства в холле жилого комплекса. Сообщалось, что злоумышленник мог арендовать квартиру в «Алых парусах» для наблюдения за Саркисяном. Согласно одной из версий, СВУ мог заложить человек, притворявшийся курьером. По мнению экспертов, к убийству может быть причастен киевский режим.
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