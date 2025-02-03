Life.ru узнал о втором возможном исполнителе расправы над Арменом Саркисяном

В деле об убийстве основателя батальона «АрБат» и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в московском элитном ЖК «Алые паруса» могут быть два исполнителя. По данным SHOT, предположительно, один из участников занимался слежкой за создателем батальона «АрБат» на протяжении нескольких месяцев, а другой — разрабатывал план подрыва и изготавливал СВУ. Так сейчас выглядит предварительная картина расследования.