Украина вновь показала себя в качестве террористической организации, нет никаких сомнений в причастности Киева к произошедшему взрыву в столичном ЖК «Алые Паруса», в результате которого скончался глава федерации бокса ДНР, основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Об этом в эфире радио Sputnik сказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

«Очевидно, речь идёт о работе украинских ДРГ в центре Москвы. Покушение было осуществлено на человека, который возглавлял и создал армянский батальон (Саркисяна — прим. Life.ru), то есть организацию добровольцев, военных этнических армян, которые принимали активное участие в специальной военной операции», — пояснил он.