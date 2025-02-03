Дугин рассказал об «украинском следе» в убийстве Саркисяна в московском ЖК
Дугин назвал работой украинских ДРГ взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
Украина вновь показала себя в качестве террористической организации, нет никаких сомнений в причастности Киева к произошедшему взрыву в столичном ЖК «Алые Паруса», в результате которого скончался глава федерации бокса ДНР, основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян. Об этом в эфире радио Sputnik сказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
«Очевидно, речь идёт о работе украинских ДРГ в центре Москвы. Покушение было осуществлено на человека, который возглавлял и создал армянский батальон (Саркисяна — прим. Life.ru), то есть организацию добровольцев, военных этнических армян, которые принимали активное участие в специальной военной операции», — пояснил он.
Дугин добавил, что подрыв был «точечной акцией запугивания», ведь Киев давно перешёл к подобному бесчеловечному террору ради собственных целей. Политолог допустил, что решение о совершении убийства принималось на самом верху в Киеве, после чего оно было согласовано с западными покровителями.
Напомним, сегодня утром произошёл взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса». Погибли два человека: глава федерации бокса ДНР, основатель батальона АрБат Армен Саркисян и один из его охранников. Пострадали ещё трое человек. Предположительно, исполнитель убийства попал в элитную многоэтажку под видом курьера и подложил бомбу в холле на первом этаже. По другой версии, преступник мог арендовать квартиру в самом доме и следить за жертвой длительное время, определяя маршрут передвижений. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Life.ru