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Регион
3 февраля, 14:15

Блогер Подоляка назвал погибшего Саркисяна настоящим мужиком

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) и основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, погибший в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса», был порядочным человеком. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка, который, по его признанию, пересекался с Саркисяном.

«Царствие небесное. Так получилось, что мне с ним приходилось пересекаться. Настоящий мужик был. А главное, порядочный», — цитирует блогера «Царьград».

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Взрыв произошёл утром 3 февраля в холле на первом этаже здания, когда Саркисян находился там вместе со своими охранниками. Саркисян также был экстренно доставлен в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти, так как состояние было критическим. Итого, в результате взрыва два человека погибли, а ещё трое получили серьёзные ранения.

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Марина Фещенко
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