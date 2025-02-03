Взрыв в ЖК «Алые паруса». Что известно о погибшем Армене Саркисяне и кто может быть заказчиком Следствие разбирается в обстоятельствах взрыва в ЖК «Алые паруса, в результате чего два человека погибли, в том числе основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Среди главных версий отрабатывается украинский след. 3 февраля, 12:29 3 февраля в московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © VK / Федерация бокса ДНР

Взрыв в ЖК «Алые паруса»

Сегодня в 9:45 утра произошёл очередной теракт с украинским почерком. Один из лидеров донецкого ополчения Армен Саркисян и его охранники были подорваны в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Самодельное взрывное устройство сработало, когда они вышли из лифта на первом этаже. Предварительно, СВУ было радиоуправляемым, установлено под потолком или за диваном и имело мощность до 1 кг в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным, видеонаблюдение за холлом велось дистанционно, как и в случае с убийством генерала Игоря Кириллова, которого взорвали 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве.

От взрывного удара разворотило лифтовой холл и выбило окна. Число пострадавших ещё подсчитывается. Саркисян был тяжело ранен, впал в кому. В реанимацию его доставил медицинский вертолёт. По предварительным данным, ему оторвало ногу, у него черепно-мозговая травма, контузия, ожоги. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Обстановка после взрыва в ЖК «Алые паруса». Фото © Life.ru

Также срочная медицинская помощь понадобилась:

44-летней предпринимательнице Дарье Карселадзе (ранения шеи и ног, не может говорить);

49-летнему бывшему полицейскому из Крыма Олегу Каспировичу (рваные раны пальцев левой кисти, контузия, множественные оскольчатые ранения головы и шеи);

41-летнему экс-гендиректору ЧОП «Арбат» Сергею Шкрябатовскому (открытый перелом левой голени);

50-летнему Игорю Антоненко (данных нет).

Упомянутые мужчины, скорее всего, охранники Саркисяна. Пока не удаётся установить личность единственного на данный момент погибшего, его лицо обезображено взрывом. Похоже, это ещё один охранник. Судя по всему, испугом и не опасными для жизни травмами отделалась консьержка, которая уже даёт интервью.

На месте теракта работают силовики и скорая. Взрывотехники с собаками ищут подозрительные предметы и проверяют машины, не принадлежащие жильцам, проверяют подземный паркинг, лифты, шахты и холлы на наличие других СВУ.

Пока возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц). Если в преступлении обнаружат украинский след, уголовное дело переквалифицируют на статью 205 УК (теракт). Следователи уже подняли записи с камер наблюдения, разыскивают мужчину 35–45 лет. Его личность пока не установлена. Возможно, именно он заложил бомбу в холле.

По словам местных жителей, Армен Саркисян жил в одной из квартир этого дома с женой и уже много лет передвигался с телохранителями. Они традиционно проверяли спецоборудованием все урны, диваны и закутки, когда их шеф заходил в ЖК. Только хорошее говорят и про штатную охрану «Алых парусов», мол, бдительная и круглосуточная. Не помогло!

Кто такой Армен Саркисян

Выживший после покушения Армен Саркисян пару месяцев назад получил награду от главы ДНР Дениса Пушилина за объединение людей в Донбассе. А вот в Киеве Саркисян признан врагом и объявлен в розыск. Его фотография с мишенью на лице неоднократно публиковалась в украинских СМИ.

Армен Саркисян был известным человеком в ДНР. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Накануне теракта СБУ словно пыталась демонизировать Армена Саркисяна. На него через прессу вешались все возможные грехи.

46-летний Армен Саркисян родился в Армении, но ещё в юном возрасте переехал в донецкую Горловку. Занимался боксом, работал на бизнес отца. В ходе событий 2014 года поддержал Россию. Саркисян — почётный гражданин Горловки. В городе он занимался развитием ресторанов и спорта, стал президентом Федерации бокса ДНР.

Согласно базе СПАРК, Армен Саркисян в настоящий момент владеет или совладеет восемью компаниями в Донецке, Москве, Макеевке и Херсонской области. Это бизнесы по консалтингу, капиталовложению, управлению недвижимостью, оптовой торговле табаком и производству каменноугольного кокса. Все они были зарегистрированы недавно и формально ещё не вышли на чистую прибыль.

В сентябре 2022 года Армен Саркисян объявил о создании Армянского батальона («АрБат») в составе Дикой дивизии Донбасса. Летом 2023 года «Арбат» вошёл в систему Министерства обороны России. Этот батальон сначала действовал на Торецком направлении, а потом был переброшен для штурмовых операций в Курскую область.

— Наш Берлин сегодня — выход на границу Украины с Польшей, Венгрией, Румынией. Надо освобождать всю Украину. Нельзя оставлять никакие области под властью киевского режима. В противном случае неосвобождённую территорию натовские инструкторы продолжат использовать как плацдарм для тренировки украинских военных, чтобы чужими руками продолжать российско-украинский конфликт и воевать с Россией, — такие цели декларировал Саркисян.

Авторы Пётр Егоров