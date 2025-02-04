Ветеран «Альфы» оценил, можно ли было предотвратить убийство Саркисяна в «Алых парусах»

У всех спецслужб мира, в том числе и российской, есть только две проблемы, которые мешают им со 100-процентной вероятностью предотвращать теракты. О них рассказал почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя взрыв в московском ЖК «Алые паруса», при котором погиб основатель батальона «Арбат» и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян.

«Первое, это работа агентуры, которая должна владеть ситуацией, по крайней мере, дать информацию. И второе, то, что извините, но наши граждане должны на это реагировать», — отметил Гончаров в разговоре с Инфо24.