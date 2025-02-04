Ветеран «Альфы» оценил, можно ли было предотвратить убийство Саркисяна в «Алых парусах»
Ветеран «Альфы» Гончаров призвал россиян к бдительности после убийства Саркисяна
Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР
У всех спецслужб мира, в том числе и российской, есть только две проблемы, которые мешают им со 100-процентной вероятностью предотвращать теракты. О них рассказал почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя взрыв в московском ЖК «Алые паруса», при котором погиб основатель батальона «Арбат» и глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян.
«Первое, это работа агентуры, которая должна владеть ситуацией, по крайней мере, дать информацию. И второе, то, что извините, но наши граждане должны на это реагировать», — отметил Гончаров в разговоре с Инфо24.
Ветеран обратил внимание на равнодушие россиян, которые зачастую не беспокоятся даже о том, что происходит у них под носом. Он считает, что необходимо проявлять больше бдительности и, по крайней мере, реагировать на посторонних людей в подъезде и тех, кто чего-то «таскает ночью». По мнению Гончарова, если эти два условия будут соблюдены, то спецслужбы смогут более эффективно предотвращать теракты.
Напомним, взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве прогремел утром 3 февраля. В результате погибли Армен Саркисян и один из его охранников, ещё один телохранитель ранен и находится в больнице. Следствие устанавливает лица, причастные к установке взрывного устройства в холле жилого здания. В этом деле может быть два исполнителя. Ранее сообщалось, что один из злоумышленников мог арендовать квартиру в ЖК для наблюдения за Саркисяном. Эксперты считают, что подрывники могли действовать по указу киевского режима. Известно, что два месяца назад убитый Саркисян получил подозрение от СБУ, с 2014 года он числился в базе МВД Украины как разыскиваемое лицо.