«Был человеком слова»: В Федерации бокса ДНР соболезнуют в связи с гибелью Саркисяна

Основатель добровольческого батальона «АрБат» в ДНР Армен Саркисян, погибший в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», был истинным патриотом и выдающимся лидером, который всегда находился на передовой. Об этом сообщили в Федерации бокса ДНР.

«В результате теракта в жилом комплексе «Алые Паруса» скончался Армен Нагапетович Саркисян... Он был человеком слова и дела, настоящим патриотом, руководителем, который не отсиживался в кабинете, а вместе с товарищами всегда находился на передовой всех событий», — говорится в сообщении.