«Был человеком слова»: В Федерации бокса ДНР соболезнуют в связи с гибелью Саркисяна
В Федерации бокса ДНР назвали погибшего Армена Саркисяна настоящим патриотом
Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР
Основатель добровольческого батальона «АрБат» в ДНР Армен Саркисян, погибший в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», был истинным патриотом и выдающимся лидером, который всегда находился на передовой. Об этом сообщили в Федерации бокса ДНР.
«В результате теракта в жилом комплексе «Алые Паруса» скончался Армен Нагапетович Саркисян... Он был человеком слова и дела, настоящим патриотом, руководителем, который не отсиживался в кабинете, а вместе с товарищами всегда находился на передовой всех событий», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что Саркисян активно поддерживал молодёжь республики и оказывал помощь детям из детских домов. Коллеги погибшего выразили соболезнования от имени жителей Горловки и Федерации бокса ДНР, добавив, что его память навсегда останется в сердцах людей.
Напомним, что сегодня утром прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. В результате погибли Армен Саркисян и один из его охранников. Следствие пытается установить личности, причастные к установке взрывного устройства в холле жилого комплекса. Злоумышленник мог арендовать квартиру в «Алых парусах» для наблюдения за Саркисяном. Эксперты считают, что к убийству может быть причастен киевский режим.