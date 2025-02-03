Пострадавший телохранитель погибшего Армена Саркисяна пришёл в себя

Один из охранников основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна, который пострадал в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», пришёл в сознание. Его супруга Виктория рассказала, что Сергею Шкрябатовскому сделали операцию на ноге.