Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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Регион
3 февраля, 15:27

Пострадавший телохранитель погибшего Армена Саркисяна пришёл в себя

Один из охранников основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна, который пострадал в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», пришёл в сознание. Его супруга Виктория рассказала, что Сергею Шкрябатовскому сделали операцию на ноге.

«Уже вроде стабилен... [Выглядит] плохо», — рассказала жена телохранителя в беседе с Ruptly, передаёт RT.

Она подтвердила, что её муж работал на Армена Саркисяна, а ранее был военным.

Криминалист раскрыл Life.ru, как подрывник попал в элитный ЖК «Алые паруса» и убил Саркисяна
Криминалист раскрыл Life.ru, как подрывник попал в элитный ЖК «Алые паруса» и убил Саркисяна

Напомним, что сегодня около 09:50 утра прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. В результате погибли глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян и один из его охранников. Телохранители не приметили никаких угроз или слежки за Саркисяном. В настоящее время следственные органы работают над выявлением личностей, причастных к установке взрывного устройства в холле жилого комплекса. Они не отрицают возможность того, что злоумышленник мог арендовать квартиру в «Алых парусах» для наблюдения за Саркисяном. Согласно одной из версий, СВУ мог заложить человек, притворявшийся курьером.

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Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Александра Мышляева
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