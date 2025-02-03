Пострадавший телохранитель погибшего Армена Саркисяна пришёл в себя
Один из охранников основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна, который пострадал в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», пришёл в сознание. Его супруга Виктория рассказала, что Сергею Шкрябатовскому сделали операцию на ноге.
«Уже вроде стабилен... [Выглядит] плохо», — рассказала жена телохранителя в беседе с Ruptly, передаёт RT.
Она подтвердила, что её муж работал на Армена Саркисяна, а ранее был военным.
Напомним, что сегодня около 09:50 утра прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. В результате погибли глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян и один из его охранников. Телохранители не приметили никаких угроз или слежки за Саркисяном. В настоящее время следственные органы работают над выявлением личностей, причастных к установке взрывного устройства в холле жилого комплекса. Они не отрицают возможность того, что злоумышленник мог арендовать квартиру в «Алых парусах» для наблюдения за Саркисяном. Согласно одной из версий, СВУ мог заложить человек, притворявшийся курьером.
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