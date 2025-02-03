Убитый в Москве Армен Саркисян получил два месяца назад подозрение от СБУ

Убитый в Москве глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян два месяца назад получил подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ) за создание батальона «АрБат». Он с 2014 года числился в базе МВД Украины как разыскиваемое лицо.