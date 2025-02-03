Убитый в Москве Армен Саркисян получил два месяца назад подозрение от СБУ
Убитый в Москве глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян два месяца назад получил подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ) за создание батальона «АрБат». Он с 2014 года числился в базе МВД Украины как разыскиваемое лицо.
Помимо создания добровольческого батальона, Саркисяна обвиняли в помощи ВС РФ горючим, стройматериалами и тепловизорами.
Напомним, Армен Саркисян погиб при взрыве в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. В настоящее время следственные органы занимаются установлением личностей, причастных к установке взрывного устройства в холле комплекса. В деле об убийстве Саркисяна рассматриваются два исполнителя: один из них, предположительно, занимался слежкой на протяжении нескольких месяцев, а другой — разрабатывал план подрыва и изготавливал взрывное устройство.
VK / Федерация Бокса ДНР