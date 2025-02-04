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Регион
4 февраля, 13:31

Армена Саркисяна могли взорвать в «Алых парусах» из-за табачного бизнеса

SHOT: Убийство Армена Саркисяна может быть связано с его табачным бизнесом

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Одна из версий подрыва основателя батальона «АрБат» и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна — его табачный бизнес и поставки сигарет в Россию. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, предварительно, Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые в дальнейшем поставлялись в Россию. Этим якобы были недовольны поставщики оригинальных сигарет из Еревана. Незадолго до убийства они предложили Саркисяну отказаться от своего бизнеса. С ним провели несколько встреч, которые ни к чему не привели.

Взрыв в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб Саркисян, устроил 58-летний Паруйр М. Он прикрепил СВУ к телу и сверху надел одежду чёрного цвета.

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Напомним, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице. Саркисяну было 46 лет. Также три человека пострадали. Возбуждено уголовное дело. Главную улику против убийц уничтожил взрыв.

Никита Никонов
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