Армена Саркисяна могли взорвать в «Алых парусах» из-за табачного бизнеса

Одна из версий подрыва основателя батальона «АрБат» и главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна — его табачный бизнес и поставки сигарет в Россию. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, предварительно, Саркисян занимался производством сигарет под армянской маркой, которые в дальнейшем поставлялись в Россию. Этим якобы были недовольны поставщики оригинальных сигарет из Еревана. Незадолго до убийства они предложили Саркисяну отказаться от своего бизнеса. С ним провели несколько встреч, которые ни к чему не привели.