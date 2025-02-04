Татуировка меча и залысина: Life.ru узнал портрет смертника, подорвавшего Саркисяна
SHOT: У смертника, подорвавшего Саркисяна, была татуировка меча на левой голени
Смертнику, который подорвал основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна в московском ЖК «Алые паруса», на вид около 45 лет. На левой голени у него татуировка в виде меча, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, у подрывника были тёмные короткие волосы и залысина. Мужчина был одет вт ёмную одежду и осенние чёрные полуботинки с молниями.
Ранее стало известно, что взрыв в «Алых парусах устроил смертник. Именно он был вторым погибшим, которого не могли опознать.
Напомним, накануне, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице. Саркисяну было 46 лет. Также три человека пострадали. Следователи выясняют, кто мог заложить взрывчатку в холле ЖК. Возбуждено уголовное дело.
Life.ru