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Регион
4 февраля, 12:04

Татуировка меча и залысина: Life.ru узнал портрет смертника, подорвавшего Саркисяна

SHOT: У смертника, подорвавшего Саркисяна, была татуировка меча на левой голени

Смертнику, который подорвал основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна в московском ЖК «Алые паруса», на вид около 45 лет. На левой голени у него татуировка в виде меча, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у подрывника были тёмные короткие волосы и залысина. Мужчина был одет вт ёмную одежду и осенние чёрные полуботинки с молниями.

Ранее стало известно, что взрыв в «Алых парусах устроил смертник. Именно он был вторым погибшим, которого не могли опознать.

Напомним, накануне, 3 февраля, в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице. Саркисяну было 46 лет. Также три человека пострадали. Следователи выясняют, кто мог заложить взрывчатку в холле ЖК. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Никита Никонов
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