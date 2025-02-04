Татуировка меча и залысина: Life.ru узнал портрет смертника, подорвавшего Саркисяна

Смертнику, который подорвал основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна в московском ЖК «Алые паруса», на вид около 45 лет. На левой голени у него татуировка в виде меча, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, у подрывника были тёмные короткие волосы и залысина. Мужчина был одет вт ёмную одежду и осенние чёрные полуботинки с молниями.