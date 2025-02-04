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Регион
4 февраля, 09:13

Уехал из бани из-за слежки: Основатель батальона «‎АрБат» попал на камеры за день до гибели

Камеры сняли, как Саркисян за день до покушения уехал из бани из-за слежки

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян за день до взрыва в «‎Алых парусах» проводил время в московской бане, но быстро оттуда уехал с охраной, когда телохранителям показалось, что за их клиентом следят. Видео с камер наблюдения публикует Пятый канал.

Саркисяна вместе с охраной засняли камеры наблюдения за день до взрыва. Видео © Пятый канал

На кадрах видно, как основатель батальона «‎АрБат» в сопровождении телохранителей быстрым шагом выходит из банного комплекса. У входа его ждёт автомобиль. Саркисян оперативно сел на заднее сиденье и машины тронулись: одна с бизнесменом внутри, другая — с его охраной.

По сведениям журналистов, причиной беспокойства телохранителей стали двое подозрительных мужчин, замеченных ими в банном комплексе. О них доложили Саркисяну, после чего было принято решение покинуть заведение как можно скорее. Оказалось, что наблюдение за основателем батальона «АрБат» замечалось и ранее, поэтому Саркисян знал о слежке.

Погибший после взрыва в «Алых парусах» Саркисян находился в розыске на Украине
Погибший после взрыва в «Алых парусах» Саркисян находился в розыске на Украине

Напомним, что вчера утром произошёл взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. В результате погиб Армен Саркисян и один из его телохранителей. Следствие выясняет причастных к преступлению. К сожалению, главную улику уничтожило взрывом. Любопытно, что охранники бизнесмена быстро среагировали в банном комплексе, но не заметили никакой слежки за ним в жилом комплексе.

Владимир Озеров
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