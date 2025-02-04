Уехал из бани из-за слежки: Основатель батальона «‎АрБат» попал на камеры за день до гибели

Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян за день до взрыва в «‎Алых парусах» проводил время в московской бане, но быстро оттуда уехал с охраной, когда телохранителям показалось, что за их клиентом следят. Видео с камер наблюдения публикует Пятый канал.

Саркисяна вместе с охраной засняли камеры наблюдения за день до взрыва. Видео © Пятый канал

На кадрах видно, как основатель батальона «‎АрБат» в сопровождении телохранителей быстрым шагом выходит из банного комплекса. У входа его ждёт автомобиль. Саркисян оперативно сел на заднее сиденье и машины тронулись: одна с бизнесменом внутри, другая — с его охраной.