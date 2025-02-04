Уехал из бани из-за слежки: Основатель батальона «АрБат» попал на камеры за день до гибели
Камеры сняли, как Саркисян за день до покушения уехал из бани из-за слежки
Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР
Глава федерации бокса ДНР Армен Саркисян за день до взрыва в «Алых парусах» проводил время в московской бане, но быстро оттуда уехал с охраной, когда телохранителям показалось, что за их клиентом следят. Видео с камер наблюдения публикует Пятый канал.
Саркисяна вместе с охраной засняли камеры наблюдения за день до взрыва. Видео © Пятый канал
На кадрах видно, как основатель батальона «АрБат» в сопровождении телохранителей быстрым шагом выходит из банного комплекса. У входа его ждёт автомобиль. Саркисян оперативно сел на заднее сиденье и машины тронулись: одна с бизнесменом внутри, другая — с его охраной.
По сведениям журналистов, причиной беспокойства телохранителей стали двое подозрительных мужчин, замеченных ими в банном комплексе. О них доложили Саркисяну, после чего было принято решение покинуть заведение как можно скорее. Оказалось, что наблюдение за основателем батальона «АрБат» замечалось и ранее, поэтому Саркисян знал о слежке.
Напомним, что вчера утром произошёл взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве. В результате погиб Армен Саркисян и один из его телохранителей. Следствие выясняет причастных к преступлению. К сожалению, главную улику уничтожило взрывом. Любопытно, что охранники бизнесмена быстро среагировали в банном комплексе, но не заметили никакой слежки за ним в жилом комплексе.