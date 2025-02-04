Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве исполнил смертник
Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве, в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян, исполнил смертник. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на выводы криминалистов.
По информации телеграм-канала, в холле элитного дома рванула взрывчатка, закреплённая на теле киллера. В действие он привёл её в тот момент, когда Саркисян выходил из лифта.
Основными версиями подрыва является украинский след и бизнес-деятельность погибшего Саркисяна, связанная с поставками табачной продукции.
Напомним, взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве утром 3 февраля. В результате два человека погибли, в том числе и тот, кто был целью покушения — глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил ранение грудной клетки, лёгкого, левого предсердия и верхней левой легочной вены, а также переломы, и умер в больнице. Также три человека пострадали. Сейчас следователи выясняют, кто мог заложить взрывчатку в холле ЖК. Взрыв расследуется как убийство общеопасным способом.
Life.ru