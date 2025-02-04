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Регион
4 февраля, 11:53
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Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве исполнил смертник

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве, в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян, исполнил смертник. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на выводы криминалистов.

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По информации телеграм-канала, в холле элитного дома рванула взрывчатка, закреплённая на теле киллера. В действие он привёл её в тот момент, когда Саркисян выходил из лифта.

Основными версиями подрыва является украинский след и бизнес-деятельность погибшего Саркисяна, связанная с поставками табачной продукции.

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Напомним, взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве утром 3 февраля. В результате два человека погибли, в том числе и тот, кто был целью покушения — глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян. Он получил ранение грудной клетки, лёгкого, левого предсердия и верхней левой легочной вены, а также переломы, и умер в больнице. Также три человека пострадали. Сейчас следователи выясняют, кто мог заложить взрывчатку в холле ЖК. Взрыв расследуется как убийство общеопасным способом.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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