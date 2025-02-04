Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве исполнил смертник

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» в Москве, в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР и основатель подразделения «АрБат» Армен Саркисян , исполнил смертник. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на выводы криминалистов.

По информации телеграм-канала, в холле элитного дома рванула взрывчатка, закреплённая на теле киллера. В действие он привёл её в тот момент, когда Саркисян выходил из лифта.