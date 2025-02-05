Убиты экс-мэр Самары Тархов и его жена
РИА «Новости»: Застрелены экс-мэр Самары Тархов и его супруга
Виктор Тарахов. Обложка © ИТАР-ТАСС
Застрелены экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Подозреваемая — внучка — задержана», — говорится в сообщении агентства.
Виктор Тархов руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В 1990 году Тархов, занимая пост председателя облисполкома, инициировал решение о переименовании Куйбышева в Самару.
Ранее сообщалось, что оперативники выявили предполагаемого соучастника взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР. По данным СМИ, данный человек уже объявлен в розыск.