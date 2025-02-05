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Регион
5 февраля, 17:34

Убиты экс-мэр Самары Тархов и его жена

РИА «Новости»: Застрелены экс-мэр Самары Тархов и его супруга

Виктор Тарахов. Обложка © ИТАР-ТАСС

Виктор Тарахов. Обложка © ИТАР-ТАСС

Застрелены экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подозреваемая — внучка — задержана», — говорится в сообщении агентства.

Виктор Тархов руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В 1990 году Тархов, занимая пост председателя облисполкома, инициировал решение о переименовании Куйбышева в Самару.

Ранее сообщалось, что оперативники выявили предполагаемого соучастника взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР. По данным СМИ, данный человек уже объявлен в розыск.

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