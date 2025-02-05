С цепями на ногах: Суд в Калининграде арестовал отчима, убившего семилетнего пасынка
Суд в Калининграде арестовал отчима, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка
Отчим, обвиняемый в убийстве пасынка в Калининградской области. Обложка © Telegram / Калининградский областной суд
Суд в Калининграде арестовал отчима, который обвиняется в убийстве семилетнего пасынка в городе Черняховске. Об этом сообщили в Калининградском областном суде.
Отчима ведут на оглашение приговора в Калининградской области. Видео © Telegram / Прокуратура Калининградской области
«Суд постановил избрать меру пресечения [обвиняемому] в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток», — озвучил приговор судья.
Полицейские доставили обвиняемого в зал суда в цепях на ногах. С учётом позиции прокуратуры региона фигурант арестован до 3 апреля.
Напомним, что 2 февраля мать и отчим Кирилла сообщили о его пропаже, утверждая, что мальчик сам ушёл и не вернулся после угрозы отправить его в детский дом. Поиски ребёнка продолжались более суток, и мать с супругом активно участвовали в них. Однако в ходе одного из допросов у матери сдали нервы и она заявила, что сына убил отчим Сергей. Тот всё отрицал, но раскололся под полиграфом. Выяснилось, что он выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома, спрятав его в сумку и набив её кирпичами. Также в семье есть 12-летняя дочь, которая сегодня была госпитализирована с переломом ключицы из-за Сергея. 5 февраля отчиму предъявили обвинение.