С цепями на ногах: Суд в Калининграде арестовал отчима, убившего семилетнего пасынка

Суд в Калининграде арестовал отчима, который обвиняется в убийстве семилетнего пасынка в городе Черняховске. Об этом сообщили в Калининградском областном суде.

Отчима ведут на оглашение приговора в Калининградской области. Видео © Telegram / Прокуратура Калининградской области

«Суд постановил избрать меру пресечения [обвиняемому] в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток», — озвучил приговор судья.