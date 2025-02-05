Под Калининградом отчиму, убившему семилетнего пасынка, предъявили обвинение

Отчиму, которого подозревают в убийстве 7-летнего пасынка в Черняховске, расположенном под Калининградом, предъявлено обвинение в убийстве. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью 12-летней сестре погибшего мальчика, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

«Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Фигурант допрошен по предъявленному обвинению», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Согласно данным следствия, 25 декабря 2024 года подозреваемый, применив физическую силу к 12-летней падчерице, сломал ей руку.

При этом ни мать, ни сам фигурант не обратились за квалифицированной медицинской помощью для ребёнка своевременно. Лишь 12 января девочке сделали рентген, который выявил перелом плечевой кости, и её госпитализировали. Отчим и мать запретили ребёнку рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили сказать, что она сломала руку при падении с лестницы.