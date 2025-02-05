Под Калининградом отчиму, убившему семилетнего пасынка, предъявили обвинение
СК: Фигуранту дела об убийстве мальчика в Черняховске предъявили обвинения
Отчиму, которого подозревают в убийстве 7-летнего пасынка в Черняховске, расположенном под Калининградом, предъявлено обвинение в убийстве. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью 12-летней сестре погибшего мальчика, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
«Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Фигурант допрошен по предъявленному обвинению», — указано в сообщении ведомства.
Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Согласно данным следствия, 25 декабря 2024 года подозреваемый, применив физическую силу к 12-летней падчерице, сломал ей руку.
При этом ни мать, ни сам фигурант не обратились за квалифицированной медицинской помощью для ребёнка своевременно. Лишь 12 января девочке сделали рентген, который выявил перелом плечевой кости, и её госпитализировали. Отчим и мать запретили ребёнку рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили сказать, что она сломала руку при падении с лестницы.
В настоящее время указанное уголовное дело принято к производству следователями регионального управления СКР и соединено с уголовным делом об убийстве. Девочка была изъята из семьи и передана бабушке, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, что 2 февраля мать и отчим Кирилла сообщили о его пропаже, утверждая, что мальчик сам ушёл и не вернулся после угрозы отправить его в детский дом. Поиски ребёнка продолжались более суток, и мать с супругом активно участвовали в них. Однако в ходе одного из допросов у матери сдали нервы и она заявила, что сына убил отчим Сергей. Тот всё отрицал, но раскололся под полиграфом. Выяснилось, что он выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома, спрятав его в сумку и набив её кирпичами. Также в семье есть 12-летняя дочь, которая сегодня была госпитализирована с переломом ключицы из-за Сергея. Кроме того, выяснилось, что убийца ещё в молодости зарекомендовал себя агрессивным человеком и часто нападал на людей. Так, он превратил жизнь своей прошлой сожительницы в сущий кошмар, не оставив ей иного выбора, кроме как бежать из города.
Telegram / Калининградский Следком