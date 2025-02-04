Отчим на камеру признался в убийстве пасынка в Черняховске и назвал странную причину
Отчим из Черняховска заявил, что убил мальчика за отказ заниматься физкультурой
Житель Черняховска, подозреваемый в убийстве 7-летнего пасынка Кирилла, избил мальчика из-за отказа заниматься упражнениями для физического развития. Об этом сообщается в публикации пресс-службы регионального СК РФ.
Допрос сознавшегося в убийстве пасынка мужчины. Видео © Telegram / Калининградский Следком
«Следователями и следователями-криминалистами регионального управления Следственного комитета завершён допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребёнка из-за того, что тот, якобы, отказывался выполнять физические упражнения», — заявили в ведомстве.
Предварительные выводы судмедэкспертизы говорят о том, что Кирилл умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В рамках уголовного дела будет проведён ряд судебных экспертиз, в том числе медицинских и биологических.
Напомним, 2 февраля мать и отчим Кирилла заявили о его пропаже. Полиции они сообщили такую версию: мальчик сам ушёл и не вернулся, после того, как ему пригрозили детдомом. Поиски ребёнка продолжались более суток, мать и её супруг принимали в них «деятельное участие». Однако в ходе одного из допросов у мамы Кирилла сдали нервы и она заявила, что ребёнка убил отчим Сергей. Тот в свою очередь всё отрицал, но раскололся под полиграфом. Выяснилось, что он выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома, спрятав его в сумку и набив её кирпичами. Также в семье есть 12-летняя дочь, которая сегодня была госпитализирована с переломом ключицы, что, вероятно, тоже на совести Сергея. Оказалось, что убийца ещё будучи молодым зарекомендовал себя агрессивным человеком и часто нападал на людей. Так, он превратил жизнь своей прошлой сожительницы в сущий кошмар, не оставив ей иного выбора, кроме как бежать из города.
Telegram / Калининградский Следком