Отчим на камеру признался в убийстве пасынка в Черняховске и назвал странную причину

Житель Черняховска, подозреваемый в убийстве 7-летнего пасынка Кирилла, избил мальчика из-за отказа заниматься упражнениями для физического развития. Об этом сообщается в публикации пресс-службы регионального СК РФ.

Допрос сознавшегося в убийстве пасынка мужчины. Видео © Telegram / Калининградский Следком

«Следователями и следователями-криминалистами регионального управления Следственного комитета завершён допрос подозреваемого, с ним проведена проверка показаний на месте. Мужчина дал признательные показания, в ходе допроса он сообщил следствию, что избил ребёнка из-за того, что тот, якобы, отказывался выполнять физические упражнения», — заявили в ведомстве.