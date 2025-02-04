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4 февраля, 15:10

Прости нас, малыш: Фото со стихийного мемориала в Калининградской области, которые разбивают сердце

Опубликованы фото с мемориала в Черняховске в память об убитом мальчике

Пресс-служба Черняховского муниципального округа опубликовала фото с одного из народных мемориалов в память о семилетнем мальчике, насмерть забитом собственным отчимом. Жители Калининградской области с болью в сердце восприняли эту трагедию, и продолжают нести цветы и мягкие игрушки к подножию памятника Барклая де Толли.

Фото © Telegram / Черняховский муниципальный округ

Фото © Telegram / Черняховский муниципальный округ

Фото © Telegram / Черняховский муниципальный округ

Фото © Telegram / Черняховский муниципальный округ

О жестоком убийстве Кирилла (имя изменено) здесь знают даже дети. Многие приходят сюда и оставляют игрушки в память о невинной жертве домашнего насилия.

В Калининградской области появляются мемориалы в память об убитом мальчике
В Калининградской области появляются мемориалы в память об убитом мальчике

Напомним, что 2 февраля, в воскресенье, поступили сообщения о пропаже семилетнего мальчика в Черняховске. Мать и отчим обратились в правоохранительные органы, утверждая, что ребенок якобы ушел из дома после угрозы отправить его в детский дом. Полицейские и волонтеры искали школьника более суток, при этом мать и отчим активно участвовали в поисках. Однако во время одного из допросов женщина призналась, что ее муж убил сына; как утверждают близкие, мужчина «раскололся» только под давлением полиграфа. Позже сестра убитого ребенка была госпитализирована, предположительно, она также стала жертвой насилия со стороны отчима.

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Telegram / Черняховский муниципальный округ

Марина Фещенко
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