Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 февраля, 13:21

Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого отчимом мальчика

Беспрозванных поручил оказать помощь сестре убитого под Калининградом мальчика

Алексей Беспрозванных. Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Алексей Беспрозванных. Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Сестре убитого под Калининградом семилетнего мальчика поручено оказывать любую помощь. С данной инициативой выступил глава региона Алексей Беспрозванных.

«Губернатор поручил курирующему зампреду Анжелике Майстер взять на контроль ситуацию со старшей сестрой (ребёнка). Она сейчас находится у бабушки. Оказывают всестороннюю помощь. С девочкой работают психологи», — пояснили в пресс-службе РИА «Новости».

Напомним, что 2 февраля мать и отчим Кирилла сообщили о его пропаже, утверждая, что мальчик сам ушёл и не вернулся после угрозы отправить его в детский дом. Поиски ребёнка продолжались более суток, и мать с супругом активно участвовали в них. Однако в ходе одного из допросов у матери сдали нервы и она заявила, что сына убил отчим Сергей. Тот всё отрицал, но раскололся под полиграфом. Выяснилось, что он выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома, спрятав его в сумку и набив её кирпичами. Также в семье есть 12-летняя дочь, которая сегодня была госпитализирована с переломом ключицы из-за Сергея.

Под Калининградом отчиму, убившему семилетнего пасынка, предъявили обвинение
Под Калининградом отчиму, убившему семилетнего пасынка, предъявили обвинение
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar