Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого отчимом мальчика

Напомним, что 2 февраля мать и отчим Кирилла сообщили о его пропаже, утверждая, что мальчик сам ушёл и не вернулся после угрозы отправить его в детский дом. Поиски ребёнка продолжались более суток, и мать с супругом активно участвовали в них. Однако в ходе одного из допросов у матери сдали нервы и она заявила, что сына убил отчим Сергей. Тот всё отрицал, но раскололся под полиграфом. Выяснилось, что он выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома, спрятав его в сумку и набив её кирпичами. Также в семье есть 12-летняя дочь, которая сегодня была госпитализирована с переломом ключицы из-за Сергея.