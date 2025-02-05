Калининградский губернатор поручил помочь старшей сестре убитого отчимом мальчика
Беспрозванных поручил оказать помощь сестре убитого под Калининградом мальчика
Алексей Беспрозванных. Обложка © ТАСС / Сергей Петров
Сестре убитого под Калининградом семилетнего мальчика поручено оказывать любую помощь. С данной инициативой выступил глава региона Алексей Беспрозванных.
«Губернатор поручил курирующему зампреду Анжелике Майстер взять на контроль ситуацию со старшей сестрой (ребёнка). Она сейчас находится у бабушки. Оказывают всестороннюю помощь. С девочкой работают психологи», — пояснили в пресс-службе РИА «Новости».
Напомним, что 2 февраля мать и отчим Кирилла сообщили о его пропаже, утверждая, что мальчик сам ушёл и не вернулся после угрозы отправить его в детский дом. Поиски ребёнка продолжались более суток, и мать с супругом активно участвовали в них. Однако в ходе одного из допросов у матери сдали нервы и она заявила, что сына убил отчим Сергей. Тот всё отрицал, но раскололся под полиграфом. Выяснилось, что он выбросил тело мальчика в водоём недалеко от дома, спрятав его в сумку и набив её кирпичами. Также в семье есть 12-летняя дочь, которая сегодня была госпитализирована с переломом ключицы из-за Сергея.