Расчленила и вывезла: Экс-мэр Самары и его жена могли быть убиты внучкой перед Новым годом

Внучка бывшего мэра Тархова жестоко расправилась с ним и его супругой в канун Нового года. По информации, предоставленной SHOT, соседи экс-чиновника сообщили, что в последний раз видели его семью незадолго до праздника. Екатерина, внучка, иногда навещала их.

Как стало известно, задержанная по подозрению в убийстве проживала в том же жилом комплексе «Твинс», что и экс-мэр, что позволило ей беспрепятственно проходить через охрану. Предполагается, что тела были расчленены и вывезены на автомобиле. На месте ужасного преступления были обнаружены части тел жертв.