Расчленила и вывезла: Экс-мэр Самары и его жена могли быть убиты внучкой перед Новым годом
SHOT: С экс-мэром Самары и его женой расправилась внучка перед Новым годом
Подозреваемая в совершении преступления внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова. Обложка © Коллаж Life.ru / SHOT ITAR-TASS / Рубцова Юлия
Внучка бывшего мэра Тархова жестоко расправилась с ним и его супругой в канун Нового года. По информации, предоставленной SHOT, соседи экс-чиновника сообщили, что в последний раз видели его семью незадолго до праздника. Екатерина, внучка, иногда навещала их.
Как стало известно, задержанная по подозрению в убийстве проживала в том же жилом комплексе «Твинс», что и экс-мэр, что позволило ей беспрепятственно проходить через охрану. Предполагается, что тела были расчленены и вывезены на автомобиле. На месте ужасного преступления были обнаружены части тел жертв.
Напомним, об убийстве 77-летнего Тархова стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги подозревают их внучку, она арестована.