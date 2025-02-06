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Регион
6 февраля, 05:59

Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова отбывает срок за вымогательство

Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова села на 7 лет в тюрьму за вымогательство

Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © Никитин Николай / ITAR-TASS

Убитый экс-мэр Самары Виктор Тархов. Обложка © Никитин Николай / ITAR-TASS

На фоне резонансных новостей об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова вновь всплыла история его дочери Людмилы. В декабре 2022 года суд вынес ей приговор в виде семи лет заключения в колонии общего режима за вымогательство в крупном размере.

«Тархову Л. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, и назначить ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – принял решение суд.

В материалах дела Тарховой, опубликованных на сайте Ленинского районного суда Самары, Людмила с подельником вымогала деньги у депутата местной облдумы Александра Милеева на сумму 200 миллионов рублей посредством шантажа.

Депутат опасался обнародования порочащей его информации, потому дал согласие на передачу денег, однако затем обратился в ФСБ и заявил о вымогательстве. Параллельно Милеев договорился о встрече с Тарховой на 12 июля 2021 года, тогда же женщина и была задержана. Свою вину она так и не признала, выдвинув в ответ собственную версию событий, согласно которой в 2013 году депутат попросил в долг у её отца 2,5 миллиона долларов по 20% годовых на три года, но так их и не вернул. Во время пандемии коронавируса Тархов передал дочери доверенность, таким образом долг Милеев мог вернуть Людмиле. На последней назначенной встрече её задержали.

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Напомним, об убийстве 77-летнего Тархова стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара.

Мария Любицкая
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