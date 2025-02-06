Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова отбывает срок за вымогательство

Депутат опасался обнародования порочащей его информации, потому дал согласие на передачу денег, однако затем обратился в ФСБ и заявил о вымогательстве. Параллельно Милеев договорился о встрече с Тарховой на 12 июля 2021 года, тогда же женщина и была задержана. Свою вину она так и не признала, выдвинув в ответ собственную версию событий, согласно которой в 2013 году депутат попросил в долг у её отца 2,5 миллиона долларов по 20% годовых на три года, но так их и не вернул. Во время пандемии коронавируса Тархов передал дочери доверенность, таким образом долг Милеев мог вернуть Людмиле. На последней назначенной встрече её задержали.