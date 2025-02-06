Долги и наркотики: Life.ru узнал, как жила внучка экс-мэра Самары перед убийством родственников

Внучку экс-мэра Самары разыскивали судебные приставы. По данным SHOT, у Екатерины Тарховой накопился долг почти в 705 тысяч рублей.

Как рассказали знакомые Екатерины, последние пару месяцев до убийства дедушки с бабушкой она была нервной, вела себя подозрительно. У девушки были серьёзные проблемы с наркотиками, для решения которых ей требовались деньги. Кроме того, по информации из телеграм-канала, Екатерина провела своё детство в криминальной среде — её отчим, 60-летний Сергей Логинов, известен как самарский авторитет «Лорд». Предположительно, её отец, Константин Щербаков, был членом ОПГ «Беркут», его убили в 2001 году.

Сергей Логинов, отчим Екатерины. Фото © SHOT

Логинов был участником ОПГ «Мукоедов» и в 1997 году вышел из мест лишения свободы. Он занимался хищениями горюче-смазочных материалов через незаконные врезки в нефтепроводы. У мужчины было множество судимостей, включая скупку краденого и использование подложных документов. В 2010 году он получил два года общего режима за хранение оружия — у него были изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1, а также револьвер, найденный в машине Людмилы Тарховой (дочь экс-мэра Самары). В 2011 году Логинов был приговорён к 10 годам лишения свободы за организацию покушения на убийство замначальника одной из служб УФСБ по Самарской области, который вёл расследование дела о похищении нефтепродуктов, связанных с Логиновым и его ОПГ. В настоящее время, по данным SHOT, отчим Екатерины находится на свободе. С Тарховой они развелись в 2006 году.

Мать Екатерины Тарховой, Людмила. Фото © SHOT