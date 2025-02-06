Долги и наркотики: Life.ru узнал, как жила внучка экс-мэра Самары перед убийством родственников
SHOT: Внучку убитого экс-мэра Самары разыскивали судебные приставы
Внучку экс-мэра Самары разыскивали судебные приставы. По данным SHOT, у Екатерины Тарховой накопился долг почти в 705 тысяч рублей.
Как рассказали знакомые Екатерины, последние пару месяцев до убийства дедушки с бабушкой она была нервной, вела себя подозрительно. У девушки были серьёзные проблемы с наркотиками, для решения которых ей требовались деньги. Кроме того, по информации из телеграм-канала, Екатерина провела своё детство в криминальной среде — её отчим, 60-летний Сергей Логинов, известен как самарский авторитет «Лорд». Предположительно, её отец, Константин Щербаков, был членом ОПГ «Беркут», его убили в 2001 году.
Сергей Логинов, отчим Екатерины. Фото © SHOT
Логинов был участником ОПГ «Мукоедов» и в 1997 году вышел из мест лишения свободы. Он занимался хищениями горюче-смазочных материалов через незаконные врезки в нефтепроводы. У мужчины было множество судимостей, включая скупку краденого и использование подложных документов. В 2010 году он получил два года общего режима за хранение оружия — у него были изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1, а также револьвер, найденный в машине Людмилы Тарховой (дочь экс-мэра Самары). В 2011 году Логинов был приговорён к 10 годам лишения свободы за организацию покушения на убийство замначальника одной из служб УФСБ по Самарской области, который вёл расследование дела о похищении нефтепродуктов, связанных с Логиновым и его ОПГ. В настоящее время, по данным SHOT, отчим Екатерины находится на свободе. С Тарховой они развелись в 2006 году.
Мать Екатерины Тарховой, Людмила. Фото © SHOT
Мать Екатерины «прославилась» финансовыми махинациями: в 2016-м году Людмила Тархова уговорила дочь подписать все документы и продала трёхкомнатную квартиру за 990 тысяч рублей знакомому Владимиру Тюрину, у которого она одолжила семь миллионов рублей. После этого Екатерина и Людмила ходили по судам, пытались вернуть жильё, но безуспешно. Тархова возглавляла компанию по производству частных самолётов «Самара ВВВ-Авиа». В декабре 2022 года её осудили на семь лет по делу о вымогательстве 200 млн рублей у депутата облдумы.
Напомним, об убийстве 77-летнего Тархова и его жены стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В убийстве подозревают внучку Тарховых, она арестована. Предварительно, Екатерина расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Девушка планировала выручить с реализации имущества родственников: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.
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