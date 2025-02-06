Шестилетнего правнука убитого экс-мэра Самары после ареста матери забрали в детдом
SHOT: Правнука убитого экс-мэра Самары Тархова поместили в детдом
Правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова после ареста матери теперь находится в детдоме. По данным SHOT, у сына Екатерины Тарховой больше нет родственников.
Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова. Фото © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, у внучки бывшего градоначальника в отношениях с мужчиной шесть лет назад родился ребёнок. Возлюбленный кроху не признал, девушка осталась с малышом на руках одна, ему дали фамилию и отчество по имени деда.
После ареста внучки Виктора Тархова шестилетнего ребёнка поместили в детский дом. Отец мальчика живёт в Израиле. Бабушка, Людмила Тархова, сейчас в колонии: в 2022 году её приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева.
Сама Екатерина не работала официально последние несколько лет. Пыталась вести свой блог. По словам знакомых, девушка заботилась о сыне, старалась быть хорошей матерью, мальчик ни в чём не нуждался.
Напомним, об убийстве 77-летнего Тархова стало известно 5 февраля. Он руководил городом-миллионником с 2006 по 2010 год. Именно благодаря его инициативе город вновь получил своё историческое название — Самара. В убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги подозревают их внучку, она арестована. Предварительно, она расправилась с дедушкой и бабушкой перед новым годом. Девушка планировала выручить с реализации имущества родственников: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.
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