Шестилетнего правнука убитого экс-мэра Самары после ареста матери забрали в детдом

Правнук убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова после ареста матери теперь находится в детдоме. По данным SHOT, у сына Екатерины Тарховой больше нет родственников.

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова. Фото © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, у внучки бывшего градоначальника в отношениях с мужчиной шесть лет назад родился ребёнок. Возлюбленный кроху не признал, девушка осталась с малышом на руках одна, ему дали фамилию и отчество по имени деда.

После ареста внучки Виктора Тархова шестилетнего ребёнка поместили в детский дом. Отец мальчика живёт в Израиле. Бабушка, Людмила Тархова, сейчас в колонии: в 2022 году её приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева.